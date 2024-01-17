Общество 17 января 2024, 17:18 Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС нашли мертвым в Москве Shot: в Москве умер один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС Козорезов РИА «Новости»

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Один из главных ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС Евгений Козорезов умер в Москве от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, во вторник, 16 января, 78-летнего мужчину с гематомами на лице в его квартире на Северном бульваре в Москве нашла сиделка. Козорезову резко стало плохо, он упал, а после скончался. Его тело отправили на судмедэкспертизу для установления точных причин произошедшего.

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Евгений Козорезов после аварии на Чернобыльской АЭС руководил мобильным отрядом радиационной разведки ИПГ и Госкомгидромета СССР. С мая 1986 года он работал в различных загрязненных зонах для определения уровня радиации на Украине, в Белоруссии, Брянской и Тульской областях РСФСР. Его наградили орденом СССР «Знак Почета» за проявление гражданской доблести.