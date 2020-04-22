Ликвидатор аварии в Чернобыле рассказал, чем могут обернуться лесные пожары
Один из ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы Владимир Романюк предупредил «Царьград», что лесные пожары, полыхающие в Чернобыле с начала месяца, могут обернуться катастрофой.
Отмечается, что пожары подобрались на опасное расстояние к радиоактивным могильникам, которые остались после аварии на Чернобыльской АЭС.
«Если дезактивация в районе самой станции проводилась, то на прилегающих территориях, в лесах — нет. Там накопились радиоактивные изотопы, и существует опасность, что во время пожаров все это поднимется вместе с дымом», — обратил внимание Романюк.