    22 апреля 2020, 20:37

    Ликвидатор аварии в Чернобыле рассказал, чем могут обернуться лесные пожары

    Артур Блянихов

    Один из ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы Владимир Романюк предупредил «Царьград», что лесные пожары, полыхающие в Чернобыле с начала месяца, могут обернуться катастрофой.

    Отмечается, что пожары подобрались на опасное расстояние к радиоактивным могильникам, которые остались после аварии на Чернобыльской АЭС.

    «Если дезактивация в районе самой станции проводилась, то на прилегающих территориях, в лесах — нет. Там накопились радиоактивные изотопы, и существует опасность, что во время пожаров все это поднимется вместе с дымом», — обратил внимание Романюк.