Ликвидатор аварии в Чернобыле рассказал, чем могут обернуться лесные пожары

Отмечается, что пожары подобрались на опасное расстояние к радиоактивным могильникам, которые остались после аварии на Чернобыльской АЭС.

«Если дезактивация в районе самой станции проводилась, то на прилегающих территориях, в лесах — нет. Там накопились радиоактивные изотопы, и существует опасность, что во время пожаров все это поднимется вместе с дымом», — обратил внимание Романюк.