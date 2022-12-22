Общество 22 декабря 2022, 13:30 Лихачев и Гросси признали близость позиций по проекту декларации о безопасности ЗАЭС Глава Росатома Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Гросси отметили близость позиций по ЗАЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Росатома Алексей Лихачев и глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси провели консультации в Москве. Встреча продемонстрировала понимание сторон в вопросах подготовки проекта декларации о создании зоны безопасности на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Telegram-канале Росатома.

«Отмечена существенная близость позиций по проекту декларации о создании такой зоны», — уточнили в ведомстве.

Реклама

В ближайшее время планируется продолжить консультации, чтобы разработать документ в максимально короткие сроки.

Реклама

Участники встречи также коснулись вопросов работы миссии экспертов МАГАТЭ на станции. обсудили, как повысить надежность электроснабжения ЗАЭС и жителей Энергодара.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предложил сделать систему мониторинга при создании защитной зоны вокруг ЗАЭС.