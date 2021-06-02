Лихач на желтом Porsche без номеров устроил «шашки» в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге внимание дорожных инспекторов привлекла лихая езда ярко-желтого Porsche без номеров. Видео появилось в группе соцсети «ВКонтакте» «Поребрик Сити».

Очевидцы сообщили, что спорткар на огромной скорости дважды прокатился по Невскому проспекту. Он рискованно ускорялся и опасно маневрировал среди машин. Потом лихач свернул на Малую Морскую улицу и уехал в неизвестном направлении. Но его действия попали на городские камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что водитель Porsche несколько раз создавал аварийную ситуацию.

По данным Теlеgrаm-канала «Подъем», городская полиция сейчас разбирается в случившемся. Есть вероятность, что в салоне этой машины находился блогер Дмитрий Рудиков. В Stories Instagram он сам об этом рассказал. Кто был за рулем — неизвестно. Однако спорткар очень похож на тот, что засняли камеры.

«Меня только что прокатили так, как я никогда не катался в жизни. Это просто охренеть как рискованно, быстро, нереально, ненормально», — сказал блогер.

Источник фото: Instagram Дмитрия Рудикова

На блогера подписаны 654 тысячи человек. Сам он недавно купил BMW.