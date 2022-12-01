Общество 01 декабря 2022, 20:56 Лига Героев соберет подарки для детей Донбасса к Новому году Организатор мероприятий Лига Героев проводит благотворительную акцию «Соверши поступок!» Pxhere

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Крупнейший организатор спортивных массовых мероприятий Лига Героев дал старт благотворительной акции «Соверши поступок!». Россиянам на добровольной и безвозмездной основе предлагается принять участие в сборе новогодних подарков для детей Донбасса.

До 15 декабря любой желающий может отправить свой презент в один из пунктов сбора в Москве или Санкт-Петербурге почтой, курьером или через транспортную компанию. После этого команда Лиги Героев организует централизованный сбор посылок в пунктах приема. Активисты упакуют подарки, продумают логистику до места выдачи и передачу лично в руки детям Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в преддверии Нового года.

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На всех этапах команда будет предоставлять текстовые, фото- и видеоотчеты, чтобы показать результаты их деятельности. Стать участником акции и узнать подробности можно по ссылке: http://sbor.heroleague.ru

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Лига героев известна организацией таких мероприятий, как «Гонка героев», всероссийский полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ», велогонка La Strada и других. С 23 октября команда возит гуманитарную помощь в новые регионы России.