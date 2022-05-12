Лига безопасного интернета попросила наказать Артемия Лебедева за пост о Второй мировой войне

Лига безопасного интернета будет добиваться привлечения к ответственности дизайнера и блогера Артемия Лебедева за пост о Второй мировой войне, заявила «360» председатель организации Екатерина Мизулина. Она пояснила, что в своей публикации Лебедев публично распространил заведомо ложные сведения о деятельности СССР.

Мизулина подчеркнула, что в России у каждого человека, безусловно, есть право на свою точку зрения, но при этом нельзя забывать о законодательстве. А публичным лицам тем более важно отдавать себе отчет в том, что они заявляют на большую аудиторию, среди которой есть дети и подростки.

«И когда такой человек на одну линию ставит фашистскую Германию и Советский Союз, на это сложно не реагировать. Нам поступило огромное количество обращений от неравнодушных граждан: люди возмущены такими цитатами, тем более в такой священный для всех нас день, как 9 Мая», — добавила собеседница «360».

В связи с этим Лига безопасного интернета обратилась в правоохранительные органы. По словам Мизулиной, вопрос о том, какое наказание за такие высказывания должен понести человек, нужно решать соответствующим структурам.

«Но очень бы хотелось, чтобы людей, которые оскверняют историю, отправляли на обязательные курсы по истории», — заключила она.

Распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны через интернет могут классифицировать по статье 354 УК РФ «Реабилитация нацизма», уточнила «Газета.ru». Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа от двух до пяти миллионов рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.