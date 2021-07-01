Лига безопасного интернета попросила РКН проверить TikTok из-за контента

Лига безопасного интернета обратилась в Роскомнадзор (РКН) с просьбой проверить сервис TikTok. Причина — материалы о наркотиках, суицидах, оскорблении чувств верующих. Организация потребовала принять меры вплоть до замедления трафика в России.

Копия соответствующего обращения оказалась в распоряжении ТАСС.

«Лига безопасного интернета обратилась в Роскомнадзор в связи с распространением на платформе TikTok большого числа запрещенного контента. В организации отмечают, что модерация такого контента в этой соцсети практически отсутствует», — рассказала агентству директор лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Она объяснила, что речь, в частности, идет о публикациях, в которых есть информация о суициде, оскорбляются чувства верующих или существует пропаганда наркотиков.

Эта соцсеть очень популярна среди детей и подростков в РФ, поэтому организация попросила Роскомнадзор принять меры по соблюдению закона о так называемой самоцензуре соцсетей на этой платформе. Речь даже идет о возможном замедлении трафика на территории России.

«Лига безопасного интернета обеспокоена ростом детских суицидов, спровоцированных различными публикациями в соцсетях», — подчеркнула Мизулина.

Она добавила, что эксперты прямо связывают начавшие происходить весной трагические случаи с распространением противоправной информации в TikTok.

Лига в своем обращении также направила свыше одной тысячи ссылок, в которых содержится запрещенная к распространению в России информация.