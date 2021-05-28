Лифты в высотках помогут побороть клаустрофобию

Производители помогут своим клиентам бороться с клаустрофобией. Иначе никак: строительство небоскребов набирает обороты. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

«Газпром» анонсировал строительство нового небоскреба — «Лахта Центр 2» высотой 703 метра. Как и предыдущая высотка, он, предположительно, появится на берегу Финского залива. Эксперты уверены, что Петербург получит аналог «Москва-Сити».

Несмотря на это люди отказываются от поездок на лифте зачастую из-за боязни закрытого пространства, рассказал директор филиала компании по строительству лифтов и эскалаторов «KONE Россия» Алексей Самкович.

«Клаустрофобия является одной из основных причин, по которой люди могут избегать поездок на лифте. Это выяснилось во время проведения конкурса, на котором компания KONE рассматривала инновационные идеи участников со всего мира. Один из конкурсантов обратил внимание на проблему клаустрофобии и предложил оригинальный путь для ее решения», — отметил руководитель.

Теперь организации размышляют, как минимизировать вред клаустрофобии. Компания Самковича предложила внедрять в лифты специальные датчики, которые будут вести бесконтактный мониторинг жизненно важных функций организма пассажира. Если человек столкнется с панической атакой, лифт остановится на ближайшем этаже и отправит сигнал диспетчеру и медицинской службе.

Также лифте оборудуют особым освещением, визуально расширяющим пространство. На табло экрана вывесят электронную памятку с советами на случай повышенной тревожности. Музыкальное сопровождение в лифте специально подбирается для борьбы с тревожными симптомами, поскольку правильная мелодия или даже слова песни помогают справиться с переживаниями.

Уже сегодня умный лифт сам диагностирует свое состояние и в случае «недомогания» передает информацию диспетчеру. Поэтому технически возможно разработать подобный сервис и для людей.