Лифты с голосом Гагарина появятся в России

Лифты с голосом первого космонавта Юрия Гагарина могут появиться в России. Сертификат на их производство получил Усть-Катавский вагоностроительный завод, одно из предприятий Роскосмоса.

Завод получил все необходимые документы еще 13 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УКВЗ. Планируется, что перед началом движения лифт «поприветствует» пассажира знаменитой фразой Гагарина «Поехали!»

В кабине лифта установят зеркало, поручни и оснастят ее цветным дисплеем для трансляции текстов и слайдов, а также речевым информатором.

До конца 2020 года в УКВЗ планируют нарастить производство до 50 лифтов в месяц. К 2025-му производственные мощности могут вырасти до пяти тысяч лифтов в год. Предприятие рассчитывает продавать их всем российским регионам. Комплектацию потенциальным клиентам предложат разную — от простой до люксовой.

Усть-Катавский вагоностроительный завод входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию.