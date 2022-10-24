Лифтовый «боксер» из Казани атаковал соседку в полуголом виде | 360°

Эксклюзив 24 октября 2022, 19:04 Лифтовый «боксер» из Казани атаковал соседку в полуголом виде Дебошир из казанского ЖК «Голливуд» атаковал соседку в полуголом виде и попал на видео

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Один из жильцов ЖК «Голливуд» в Казани продолжает терроризировать соседей. Если раньше он дрался с лифтом и крушил пристройку во дворе, то теперь решил совершить прогулку в одном халате по подъезду и распахнуть его перед женщиной, которая зашла в здание. Видео с атакой эксгибициониста появилось в распоряжении «360».

На кадрах мужчина направился к соседке, которая хотела вызвать лифт. Когда она попыталась отстраниться, он распахнул накинутый на голое тело халат. Женщина поспешила выйти из подъезда, но жилец последовал за ней, разведя полы своего облачения в разные стороны.

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Ранее этот мужчина уже устраивал выходки в подъезде. Имитировал стрельбу в лифте, дрался перед зеркалами. Одна из соседок в беседе с «360» отмечала, что дебошир очень тактичный, когда не пьет, но если употребит спиртное — «это катастрофа». По ее словам, она уже обращалась к участковому, когда тот в очередной раз стал буйно себя вести, но результата это не дало.

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В комментарии «360» мужчина заявил, что он ничего не крушит и не ломает, это все домыслы. Наличие проблем с алкоголем местный житель признал и посетовал на отсутствие работы.