Общество 09 мая 2023, 21:14 Life.ru запустил проект «Повторяя подвиг» Портал Life.ru запустил ко Дню Победы специальный проект об Украине «Повторяя подвиг» РИА «Новости»

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Портал Life.ru дал старт спецпроекту «Повторяя подвиг», рассказывающему о том, как добивались победы на Украине 80 лет назад, и как это происходит сейчас. В проекте представили анализ событий, связанных с шестью локациями — Артемовском, Донецком, Угледаром, Саур-Могилой, Мариуполем и Бердянском.

«Наш народ уже освобождал Донбасс от нацистов. 80 лет назад СССР смел с юго-востока Украины вражеские войска. И сегодня бойцы РФ воюют с тем же злом и в тех же краях», — сказано в сообщении портала.

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Сейчас солдатам иногда приходится рыть окопы поверх старых, устроенных на советских позициях. Некоторые детали повторяют события 80-летней давности.

Проект содержит не только хронику, но и видео из зоны спецоперации. Также авторы собрали комментарии военных и свидетельства военкоров. В организации съемок помогали ЧВК «Вагнер» и батальон «Восток».

Ранее сообщалось, что в Подольске в рамках патриотической акции, приуроченной к 78-й годовщине Великой Победы, развернули копию Знамени Победы. Его площадь составила 1125 квадратных метров.