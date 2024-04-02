02 апреля 2024, 11:29
Life: женщинам в СССР запрещали выходить замуж за иностранцев
При советской власти существовало много странных запретов, которые могут шокировать современного человека. Например, женщинам нельзя было встречаться с иностранцами, сообщил Life.
Запрет действовал в СССР с 1947 года. Женщинам запрещали выходить замуж за граждан других стран и просто иметь с ними отношения. Запрет сняли только после распада Советского Союза.
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Кстати, также под запретом в те времена были и противозачаточные таблетки. Стране нужна была высокая рождаемость, поэтому купить такой препарат можно было только нелегально, в аптеках его не было. Если о приеме таблеток узнавали в обществе, женщину порицали.
СССР
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