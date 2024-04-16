Общество 16 апреля 2024, 10:21 Life: завистливая подруга может разрушить чужой брак

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Некоторые признаки укажут на то, что подруга хочет увести мужа из чужой семьи. Один из них — зависть, сообщил Life.

Если приятельница начинает завидовать вашим отношениям, стоит быть настороже. Она способна попытаться подорвать чужое счастье, чтобы чувствовать себя лучше. Также необходимо остерегаться тех, кто часто сравнивает вашу жизнь со своей.

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Кроме того, подруга может раздавать советы, которые нанесут вред взаимодействию партнеров. Это станет еще одним признаком того, что она хочет заполучить чужого супруга.