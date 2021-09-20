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    20 сентября 2021, 15:01

    Life выпустит фильм об истории создания Госдумы

    Артур Блянихов

    Портал Life выпустит документальную картину «Охотный ряд, дом 1», которая будет посвящена истории создания первой Госдумы. Релиз картины состоится 20 сентября на YouTube-канале LIFE DOC.

    Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский и замдиректора по научной работе СПбИИ РАН, доктор исторических наук Игорь Лукоянов расскажут о первой Госдуме, которая появилась в стране еще при императоре Николае II. Также в фильме приняли участие депутаты нижней палаты российского парламента, которые поделились особенностями своей работы.