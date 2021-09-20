Life выпустит фильм об истории создания Госдумы

Портал Life выпустит документальную картину «Охотный ряд, дом 1», которая будет посвящена истории создания первой Госдумы. Релиз картины состоится 20 сентября на YouTube-канале LIFE DOC.

Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский и замдиректора по научной работе СПбИИ РАН, доктор исторических наук Игорь Лукоянов расскажут о первой Госдуме, которая появилась в стране еще при императоре Николае II. Также в фильме приняли участие депутаты нижней палаты российского парламента, которые поделились особенностями своей работы.