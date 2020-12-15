LIFE выпустил фильм в День памяти погибших журналистов

Дата 15 декабря отмечается с 1991 года по инициативе Союза журналистов России. В этот день вспоминают достижения работников СМИ и их вклад в социальное развитие. В приуроченной к этой дате ленте показываются семьи, знакомые и коллеги погибших репортеров.

Близкие люди сотрудников СМИ рассказывают о журналистах, погибших в военное время в горячих точках и в мирное время в борьбе за чистую информацию. Одна из героинь фильма — мать погибшего в авиакатастрофе корреспондента «Звезды» Павла Обухова Светлана.

«До сих пор не верю — и все тут. Я ему говорю всегда: возвращайся домой!» — призналась она.

Жертвами крушения Ту-154 над Черным морем в 2016 году стали девять журналистов. Съемочные группы отправлялись в Сирию. Это был обычный пресс-тур на военную авиабазу Хмеймим.