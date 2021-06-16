Lifе выпустил фильм, посвященный радикальным методам продления жизни

На YouTube-канале LIFE DOC появилась документальная лента «Бессмертие. Кому достанется вечная жизнь», которая посвящена экспериментам, касающимся продления жизни.

В рамках фильма советский и российский философ Игорь Вишев рассказал, как крионировал свою супругу и поделился планами заморозить свой мозг. Другой участник съемок — футуролог Даниил Медведев раскрыл информацию об опытах своей команды, разрабатывающей технологию подсадки головы человеку.