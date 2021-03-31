Life выпустил документальный фильм о суррогатном материнстве

Life выпустил новый документальный фильм «Суррогатное материнство: торговля или чудо». Релиз ленты состоялся на YouTube-канале издания 30 марта.

Отмечается, что суррогатному рынку в нашей стране уже 25 лет. Эта процедура до сих пор регламентируется только двумя строчками в российском законодательстве. Из-за этого развивается серый и неуправляемый рынок. Помимо прочего, в Государственной Думе обсуждается законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев и одиноких россиян.

«Ситуация, которая сейчас сложилась, безусловно нуждается в законодательном регулировании. Закон необходим, в том числе и для того, чтобы разобраться, что нам делать с иностранцами, с возрастными ограничениями», — заявила автор документального фильма Татьяна Денесюк.

Зрители узнают истории людей и увидят детей, которые могли не появиться на свет в случае принятия закона, о котором идет речь. Денесюк подчеркнула, что необходимо провести полноценную дискуссию на эту тему.