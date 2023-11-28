Общество 28 ноября 2023, 11:46 Life: во время новогоднего застолья следует игнорировать вопросы, нарушающие личные границы

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Навязчивые советы и нравоучения со стороны родственников способны навредить психике. Особенно сложно избежать неприятных тем во время новогоднего застолья, когда собирается вся семья. Life рассказал, как реагировать на подобные провокации.

Бестактные вопросы можно считать нарушением личных границ. Спрашивая о новой зарплате или планах завести детей, родственники вмешиваются не в свое дело. Некоторые ответы вызывают волну критики, поэтому следует просто игнорировать нездоровый интерес к личной жизни со стороны членов семьи.