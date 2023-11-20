Общество 20 ноября 2023, 11:26 Life: вязание и плетение макраме стали хорошим способом заработать

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Советские люди в условиях дефицита осваивали множество способов украсить себя или собственный дом, сейчас эти навыки помогают заработать. Об этом сообщил Life.

Так шитье и вязание было раньше вынужденной мерой, чтобы хоть как-то блеснуть новым нарядом. Сейчас рукодельницы зарабатывают на этом приличные деньги. Многие открыли свои магазины на маркетплейсах, другие — организовали торговые точки оффлайн. Заработок рукодельниц может доходить до 200 тысяч рублей.

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Еще одно прибыльное предприятие — плетение макраме. Винтажные образцы советских времен ценятся не очень высоко, но современные и сделанные под заказ уходят за достаточно высокую цену. Некоторые изделия уходят за несколько десятков тысяч рублей.

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