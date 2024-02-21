21 февраля 2024, 11:37
Life: в Захарьев день не стоит планировать важных дел
Сегодня православная церковь вспоминает Захария Серповидца — одного из двенадцати ветхозаветных «малых» пророков. В этот день не стоит планировать важных дел, сообщил Life.
Предки считали, что в итоге все пойдет не так, как задумывалось изначально. Также в Захарьев день не рекомендуется заниматься лечением — в народе верили, что иначе можно надолго заболеть.
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Отмечается, что 21 февраля принято обращать молитвы о хорошем урожае к святому, доставать инвентарь для весенних работ и водить хороводы.
Православие
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