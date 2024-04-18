Общество 18 апреля 2024, 10:53 Life: в Россельхознадзоре не выявили проблем с обеспечением лекарств для животных

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Издание Life, на фоне новостей о нехватке препаратов для животных во время сезонных прививок, решило выяснить, как обстоят дела на самом деле.

Два года назад в России появился препарат от клещей — «Неотерика протекто», а в марте прошлого года на рынок вышел антипаразитарный ветпрепарат — ExpressTabs. Совсем недавно производитель зарегистрировал новый препарат как аналог «Бравекто».

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В Россельхознадзоре считают, что проблем с обеспечением лекарств для животных нет. Как сообщал глава ведомства Сергей Данкверт в декабре 2023 года, отечественное производство вакцин возросло на 37,4% по сравнению с 2021 годом.

Нехватку отечественных препаратов закупщики могут компенсировать лекарствами из Китая и Южной Америки. Также идет инспекция производственных площадок в Индии, добавил Данкверт.