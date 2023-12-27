Общество 27 декабря 2023, 11:52 Life: в Филимонов день 27 декабря нельзя начинать что-то новое и путешествовать

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В день памяти четырех святых мучеников — Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, который в народе прозвали Филимоновым днем, предки говорили о нечистой силе. На Руси верили, что она разгуливает по улицам и старается всем навредить. Верующие полагали, что можно защититься водой, старательно умываясь, написал Life.

В этот день 27 декабря под запретом были важные дела, новые начинания, путешествия.

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Предки полагали, что если день будет теплым, значит, и лето будет знойным. Иней на деревьях сулил снегопады, а переменчивость погоды — потепление.