Общество 20 февраля 2024, 11:23 Life: в день Луки стоит избегать любых дел с деньгами

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Сегодня православная церковь вспоминает преподобного Луку Елладского — греческого монаха, который жил в X веке. О том, что нельзя делать в этот день, сообщил Life.

В день Луки любые дела с деньгами принесут неприятности, поэтому их стоит избегать. Также 20 февраля запрещается мести пол в доме к порогу — предки считали, что так можно вымести все богатство.

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Кроме того, день Луки считался неподходящим для свадеб и веселья. На Руси в эту дату было принято посещать кладбища и молиться за умерших.