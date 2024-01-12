Общество 12 января 2024, 11:20 Life: в Анисьин день принято готовить свиную требуху

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Сегодня православные чтят память Анисии Солунской, которую воин убил ударом меча в живот. В этот день было принято готовить свиную требуху и желудки, сообщил Life.

Их готовили для гадания. Считалось, что если селезенка свиньи ровная и гладкая, то зима будет суровая, если желудок оказался пустым — холода затянутся.

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Кроме того, в Анисьин день мученицу можно в молитвах просить излечить болезни, касающиеся пищеварения.