Общество 06 февраля 2024, 12:13 Life: в Аксиньин день нельзя пить спиртное

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Сегодня православная церковь вспоминает христианскую святую Ксению Миласскую, которая жила в пятом веке. Считается, что в этот день нельзя употреблять алкоголь, сообщил Life.

Также в Аксиньин день не стоит проявлять скупость и проходить мимо тех, кто действительно нуждается в помощи окружающих. Предки считали, что подобное равнодушие может привести к проблемам с деньгами.

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Отмечается, что 6 февраля принято наводить дома порядок и добросовестно трудиться.