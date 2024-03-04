Общество 04 марта 2024, 11:36 Life: умный сад для выращивания растений станет отличным подарком на 8 Марта для мам и бабушек

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Издание Life в преддверии праздника 8 Марта решило перечислить варианты подарков, которые можно было бы преподнести маме или бабушке. Россиянам посоветовали обратить внимание на умный сад для выращивания растений.

Этот подарок будет актуален для тех женщин, кто любит домашние овощи и свежую зелень. Сад работает на основе гидропоники, поэтому не придется копаться в земле и пачкать руки. Умный сад позволит создать собственный оазис, где цветы и зелень будут украшать дом круглый год.

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Также можно обратить внимание на колонку с голосовым помощником. Как заметило издание, этот девайс прямо во время лепки пельменей может переключить песню или рассказать о погоде.