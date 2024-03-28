Общество 28 марта 2024, 11:39 Life: стильные очки и блестящие украшения сделают образ более дорогим и смелым

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Даже самый простой наряд может преобразиться при помощи грамотно подобранных аксессуаров. Что должно быть в гардеробе каждой девушки, рассказал Life.

Во-первых, нужно помнить, что сумка — один из важнейших аксессуаров женского образа. Лучше выбрать модель, которая подойдет к большинству одежды. При этом не стоит экономить. Дорогая сумка не только украсит образ, но и прослужит не один сезон.

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Еще один важный элемент — солнечные очки. С помощью разных форм и цветов можно добавлять изюминку в любой наряд.

Наконец, не стоит бояться блестящих украшений, но выбирать — только качественные. Такой акцент привлечет внимание и сделает образ более дорогим и запоминающимся.

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