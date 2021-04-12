Life снял фильм, посвященный 60-летию полета человека в космос

Фильм «Сошедшие с небес», посвященный 60-летию полета человека в космос, опубликовали на YouTube-канале LIFE DOC. В нем рассказывается о советских космонавтах, в частости — о Юрии Гагарине и Валентине Терешковой, написал Life.

Своими воспоминаниями о первом полете и обычной жизни героев рассказали внук конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева, племянница Гагарина, первая женщина в открытом космосе Светлана Савицкая, летчик-космонавт Сергей Рязанский. Помимо прочего, комментарии дали научные журналисты и популяризаторы космонавтики. Также зрителям рассказали, почему выбрали именно Терешкову и по какой причине после ее полета женщин перестали допускать в космонавты. Релиз картины состоялся 12 апреля.