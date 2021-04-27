Life снял фильм о геномном редактировании и «реконструкции человека». Ленту «Homo Deus. Кого спасут игры в Бога» можно посмотреть на YouTube-канале издания.

Создатели картины рассказали, что в начале XXI века специалисты расшифровали ДНК человека, которая может привести к серьезным изменениям и возможной эволюции. Автор фильма Александра Ли встретилась с учеными, врачами и культурологами, чтобы понять, насколько приемлемы такие эксперименты.

«Честно говоря, меня удивляет, почему тема геномного редактирования обсуждается только в контексте антиутопии. Люди представляют себе эдакую „Гаттаку“ с опасным расслоением общества, с делением людей на „идеальных“, тех, кому будет доступна технология редактирования ДНК, и „неугодных“», — провела аналогию Ли.

Она напомнила, что генная инженерия уже существует, благодаря ей медики помогают людям с генетическими заболеваниями, которые раньше считались приговором. Как считает Александра, эта область науки в итоге может коснуться всех.