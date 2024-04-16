Общество 16 апреля 2024, 10:27 Life: слишком обтягивающие вещи визуально добавят лишних килограммов

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Многие женщины считают, что обтягивающая одежда подчеркнет их стройность. Однако слишком узкие вещи могут визуально добавить лишних килограммов, сообщил Life.

Даже при небольших проблемах с лишним весом такой гардероб подчеркнет каждый изъян тела. Также фигура будет казаться больше, чем есть на самом деле, если сочетать оверсайз-свитеры с джинсами скинни.

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Кроме того, визуально расширить плечи способны объемные топы с ярким принтом, закрытые черные футболки из трикотажа, короткие рубашки и вещи из бархата.