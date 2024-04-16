16 апреля 2024, 10:27
Life: слишком обтягивающие вещи визуально добавят лишних килограммов
Многие женщины считают, что обтягивающая одежда подчеркнет их стройность. Однако слишком узкие вещи могут визуально добавить лишних килограммов, сообщил Life.
Даже при небольших проблемах с лишним весом такой гардероб подчеркнет каждый изъян тела. Также фигура будет казаться больше, чем есть на самом деле, если сочетать оверсайз-свитеры с джинсами скинни.
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Кроме того, визуально расширить плечи способны объемные топы с ярким принтом, закрытые черные футболки из трикотажа, короткие рубашки и вещи из бархата.
Одежда
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