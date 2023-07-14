Общество 14 июля 2023, 19:02 Life: сеть пиццерий Domino’s Pizza в России будет носить название Best Price Pizza

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Американская сеть пиццерий Domino’s Pizza теперь будет представлена в России под новым названием — Best Price Pizza. Об этом сообщил Life со ссылкой на телеграм-канал «SHOT-проверка».

По информации телеграм-канала, в настоящее время на пиццериях меняют логотипы и вывески. Кроме того, сотрудники сети уже получили новую форму.

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При этом в официальном комментарии Domino’s Pizza заявили, что никакого нового названия у них нет и ребрендинг для российского рынка они не проводят.

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