Общество 11 января 2024, 13:32 Life: ретривер и овчарка идеально подходят для одиноких людей

Читать 360tv в

Собака может стать идеальным компаньоном для одинокого человека, лучшими друзьями признаны шесть пород. Об этом сообщил Life.

Например, отличным другом для одиночки станет собака породы Акита-ину, как в знаменитом фильме про Хатико. Еще один известный компаньон — золотистый ретривер. Кроме того, отлично скрасить будни поможет боксер.

Реклама

Не стоит забывать и про верного друга — немецкую овчарку. Наконец, компанию одиноким людям отлично составят горная пиренейская и шелти.

Авторы: