11 января 2024, 13:32
Life: ретривер и овчарка идеально подходят для одиноких людей
Собака может стать идеальным компаньоном для одинокого человека, лучшими друзьями признаны шесть пород. Об этом сообщил Life.
Например, отличным другом для одиночки станет собака породы Акита-ину, как в знаменитом фильме про Хатико. Еще один известный компаньон — золотистый ретривер. Кроме того, отлично скрасить будни поможет боксер.
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Не стоит забывать и про верного друга — немецкую овчарку. Наконец, компанию одиноким людям отлично составят горная пиренейская и шелти.
Животные
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