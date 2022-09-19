Life: рекордный спрос будет на российском рынке недвижимости в октябре | 360°

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Life: рекордный спрос будет на российском рынке недвижимости в октябре

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Согласно прогнозам экспертов, российский рынок недвижимости ожидает пиковый спрос с 1 октября. Как изменятся цены на жилье, рассказал Life.

Сейчас спрос на новостройки довольно низкий, при этом цены продолжают расти. Например, средняя стоимость квадратного метра первички в старых границах Москвы в конце августа составила 353,9 тысячи рублей (плюс 11,2% за год), а в Новой Москве — 233 тысячи рублей (плюс 20% за год), рассказал руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

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В ближайшее время цены не снизятся, но и большого роста, скорее всего, не будет, считает эксперт.

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«По нашим наблюдениям, программа льготной ипотеки уже фактически не работает, она позволяет лишь поддерживать спрос на невысоком уровне, но уже не может подтолкнуть его увеличение. Поэтому осенью мы прогнозируем медленный рост цен», — отметил Таганов.

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