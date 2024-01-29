Общество 29 января 2024, 11:18 Life: при посещении ветклиник чаще всего россияне жалуются на высокие цены и назначение ненужных процедур

Читать 360tv в

Россияне, которые содержат домашних животных, при посещении ветеринарных клиник чаще всего жалуются на высокие цены и назначение ненужных процедур. Такой вывод сделало издание Life, проанализировав сотни негативных отзывов в Сети.

Некоторые граждане недовольны правилом всех врачей не принимать сделанные коллегами анализы, даже если те были проведены вчера. Другие негодуют от неверно назначенных лекарств.

Реклама

Издание привело в пример случай, когда врачи едва не убили йорка, выписав ему лекарства для крупного рогатого скота.