Общество 28 марта 2024, 11:50 LIfe: при попытке познакомиться с женщиной мужчинам лучше избегать смешных «подкатов» и нелепых каламбуров

Читать 360tv в

Пытаясь познакомиться с женщиной, мужчины нередко используют крайне неуместные формулировки, из-за которых рискуют получить пощечину, а не номер телефона. Об этом рассказал Life.

Часто, пытаясь быть милым и смешным, мужчина невольно обижает объект своего внимания. Например, фраза «Мне хотелось бы расколоть весь лед между нами, поэтому скажу только одно слово — „Титаник“» кажется не остроумной, а неуместной. Потому что, во первых, не понятно, кто из вас лайнер, а кто — айсберг. Во-вторых, крушение было связано с огромным количеством жертв, и это вряд ли повод для шуток.

Реклама

Также стоит избегать любых пошлостей. Они почти всегда вызывают отторжение и недоумение у женщин и желание поскорее уйти от такого кавалера.

Авторы: