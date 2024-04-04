Общество 04 апреля 2024, 12:29 Life: после принятия душа стоит ополоснуть тело прохладной водой

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Прохладная вода тонизирует обменные процессы, стимулирует кровообращение и улучшает метаболизм. Ей стоит ополоснуться после принятия душа, сообщил Life.

Перед тем как наносить гель для душа, необходимо хорошо смочить все тело струей воды. Лучше всего использовать достаточное количество моющего средства, чтобы создать пену и равномерно ее распределить.

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Отмечается, что после душа стоит нанести увлажняющий крем на кожу.