Общество 22 ноября 2023, 18:36 LIFE подготовил спецпроект о кыштымском карлике Алешеньке

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История о каштымском карлике, которого также называли инопланетянин Алешенька, в 1996 году облетела всю России. LIFE подготовил спецпроект о неведомой находке и события того времени.

Журналисты смогли пообщаться с очевидцами необычной мумии, которые рассказали, как она выглядела.

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Напомним, местная жительница нашла у дома иссушенное тельце с огромной головой. Карлик был ростом не более 30 сантиметров. Также рассказал о находке и бывший следователь, которые вел дело.

Узнать подробности можно в спецпроекте LIFE «Инопланетянин Алешенька: вся правда о кыштымском карлике».

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