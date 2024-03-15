Общество 15 марта 2024, 13:39 Life: периодический эгоизм и неумение понимать намеки проявляется даже у самых идеальных мужчин

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Эмоциональный интеллект, честность, открытость, щедрость и умение слушать характеризуют идеального мужчину в глазах женщины. Однако даже такие партнеры порой демонстрируют не самые лучшие качества. Life перечислил наиболее неприятные привычки.

В список попал периодический эгоизм. Это настроение может быть связано с отсутствием готовности к полноценным отношениям из-за проблем с навыками общения. Еще один фактор — недостаток эмпатии в определенных случаях.

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Кроме того, некоторые образцовые мужчины не способны правильно понимать намеки. Данные ситуации возникают из-за особенностей мышления и разных точек фокуса в вопросах.