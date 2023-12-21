Общество 21 декабря 2023, 12:42 Life: перед началом романа с коллегой необходимо убедиться в возможности совмещать работу и романтику

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Служебные романы — достаточно популярное явление. Однако все же необходимо задать себе несколько вопросов перед тем, как пригласить коллегу на свидание. Об этом сообщил Life.

Работнику стоит понять, сможет ли он совмещать трудовую деятельность и романтику. Зачастую все мысли человека занимает исключительно объект симпатии, но нужно верно расставить приоритеты и планировать свое время.

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Кроме того, влюбленному сотруднику важно убедиться, сможет ли он пережить возможные сплетни и нет ли запрета на близкие отношения в трудовом договоре.