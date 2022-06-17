Life: оплата в магазинах по QR-коду будет полностью безопасной

Центробанк разрабатывает систему оплаты товаров и услуг QR-кодами, чтобы россияне снова могли расплачиваться в магазине с помощью одного телефона. Life рассказал, почему такая оплата будет удобной и безопасной.

Скоро в любом банковском приложении или программе Mir Pay клиент сможет сгенерировать специальный QR-код. Его нужно будет показывать на кассе, после чего пройдет оплата. Платежи будут привязаны к карте, поэтому за покупки будет начисляться кешбэк. Кроме того, можно использовать телефоны без NFC — специального чипа, который ранее позволял расплачиваться картой.

Такая оплата будет безопаснее, чем оплата картой, обещают в ЦБ. QR-код при каждой оплате будет обновляться, поэтому его не получится скопировать и совершить потом платеж. В отличие от карты его нельзя «клонировать» или украсть.