Общество 29 марта 2024, 11:04 Life: обвинения в обидчивости со стороны друга свидетельствуют о токсичных отношениях

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Порой бывает трудно отличить настоящую дружбу от токсичных отношений. Какие фразы могут выдать скрытого недоброжелателя в товарище, рассказал Life.

Классикой жанра являются обвинения в излишней обидчивости или чрезмерной чувствительности. По-настоящему близкий человек никогда не станет критиковать эмоции друга.

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Еще один тревожный звоночек — подколы, которые пытаются замаскировать «обычной шуткой». Настоящая шутка приносит радость обеим сторонам.