Общество 02 апреля 2024, 11:26 Life: не выбрасывать втулку от туалетной бумаги — одна из самых раздражающих мужских привычек

Читать 360tv в

Принято считать, что самая раздражающая мужская привычка в быту — это разбросанные носки, но на самом деле женщин выводят из себя гораздо больше вещей. Об этом сообщил Life.

В частности, женщины раздражаются, когда мужчины не выбрасывают втулку от туалетной бумаги, оставляя ее висеть на держателе, пока хозяйка не поставит новый рулон. Еще одна распространенная привычка — ставить обратно в холодильник пустые кастрюли и сковородки.

Реклама

Наконец, разбросанные вещи тоже входят в топ раздражителей. Однако речь идет не о носках, а о верхней одежде, валяющейся на стуле, или о не поставленной на полку обуви.

Авторы: