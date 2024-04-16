Общество 16 апреля 2024, 10:50 Life: не стоит принимать неожиданные предложения по телефону

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Телефонные мошенники ежедневно изобретают новые способы обмана. Чтобы не стать их жертвой, не нужно принимать любые неожиданные предложения по телефону, сообщил Life.

В таких ситуациях необходимо обязательно проверить информацию через независимые источники. Также аферисты любят создавать иллюзию срочности, ведь они должны заставить собеседника действовать быстро. При любых подозрениях стоит сделать паузу и обдумать сказанное.

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Кроме того, важно помнить, что ни одна крупная организация не будет просить экстренно передать личную информацию по телефону.