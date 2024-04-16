Общество 16 апреля 2024, 10:58 Life: молодость уходит, когда человек перестает заводить новые знакомства

Читать 360tv в

Некоторые признаки указывают на то, что молодость уходит, уступая место мудрости и спокойствию. Например, взрослый человек перестает заводить новые знакомства и сильнее ценит старых друзей, сообщил Life.

В старшем возрасте кажутся бессмысленными современные мемы и шутки, такие люди не понимают юмор молодежи. Идеальным праздником для них становится время, когда можно отдохнуть дома и восстановить силы.

Реклама

Кроме того, на уходящую молодость укажет желание начать свой день не с кофе, а с просмотра новостей и проверки погоды.