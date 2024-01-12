12 января 2024, 16:54
Life: мелкий почерк человека говорит о его наблюдательности и хладнокровности
Эксперты в сфере графологии рассказали, как определить тип личности по почерку. Особенности мышления и темперамент может выдавать размер букв, сообщил Life.
Например, манера писать мелкие символы свидетельствует о хладнокровности, наблюдательности и любви к деталям. Кроме того, такой человек отличается настойчивостью в достижении цели.
Реклама
Крупный почерк обычно используют энергичные, общительные и активные люди. Из негативных качеств — неумение анализировать ситуацию.
психология
Реклама
Реклама