Общество 12 января 2024, 16:54 Life: мелкий почерк человека говорит о его наблюдательности и хладнокровности

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Эксперты в сфере графологии рассказали, как определить тип личности по почерку. Особенности мышления и темперамент может выдавать размер букв, сообщил Life.

Например, манера писать мелкие символы свидетельствует о хладнокровности, наблюдательности и любви к деталям. Кроме того, такой человек отличается настойчивостью в достижении цели.

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Крупный почерк обычно используют энергичные, общительные и активные люди. Из негативных качеств — неумение анализировать ситуацию.