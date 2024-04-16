Общество 16 апреля 2024, 10:45 Life: искусственные цветы притягивают в квартиру несчастья

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Некоторые домашние предметы обладают негативной энергетикой и могут притягивать в квартиру несчастья. Одной из таких вещей считаются искусственные цветы, сообщил Life.

Живые цветы символизируют развитие и жизнь. Композиции на основе пластика и ткани высасывают позитивные ресурсы из помещения, поскольку нарушают это важное правило. Они также способны привлечь в жизнь домочадцев простой во всех сферах.

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Кроме того, негативной энергетикой обладают домашние кактусы, пустые ракушки, разбитые зеркала и остановившиеся часы.