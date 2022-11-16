Общество 16 ноября 2022, 14:05 Life: брошенной таксе из Тюмени ищут новый дом

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Руководитель тюменской клиники «Клевер» Анастасия Колпакчи в разговоре с Life рассказала о состоянии таксы по кличке Пино, которая еще летом была оставлена хозяйкой в ветклинике.

По ее словам, собака смогла встать на четыре лапы после лечения и начала курс реабилитации.

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«Мы можем косвенно подтвердить, что она закончила курс лечения, но реабилитацию мы все равно периодически продолжаем, отслеживаем ее состояние», — сообщила Анастасия.

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Сейчас таксе ищут сознательных хозяев, которые смогут заботиться о собаке в дальнейшем.

При этом стало известно, что хозяйка, которая бросила своего питомца, пригрозила ветклинике судом за огласку истории.