Lifе анонсировал новый сезон документальных фильмов. Первая лента расскажет о деменции

Новый сезон документальных фильмов стартовал на YouTube-канале LIFE DOC. В первой ленте зрителям расскажут, почему деменция является одним из самых актуальных заболеваний настоящего времени, сообщил Life.

Кроме этого в фильмах осветят темы собачьих приютов, космического прошлого и будущего нашей страны, новейших разработок и многие другие. Главный редактор Life Андрей Бурцев объяснил выбор научно-социального направления для новых работ.

«Можно сказать, что редакция Life.ru выбрала для себя вектор на „отражение реальности“ и нам было бы странно останавливаться исключительно на публикации новостей и написании текстов. Мы решили двигаться дальше, осваивать новые жанры», — рассказал Бурцев.

Первый релиз под названием «Все еще ты. Жизнь с деменцией» вышел 16 марта на YouTube-канале LIFE DOC. Премьеры будут появляться каждые две недели.