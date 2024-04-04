Общество 04 апреля 2024, 12:30 Life: аффирмации на любовь помогут найти партнера мечты

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Аффирмации на любовь способны запрограммировать подсознание на поиск второй половинки, которая будем подходить по всем критериям. Об этом сообщил Life.

Их необходимо проговаривать ежедневно. Найти партнера мечты помогут фразы «Я достойна любви», «Я открываю свое сердце для любви», «Моя жизнь переполнена теплом и привязанностью», «Я излучаю уверенность», «Я достойна здоровых отношений».

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Отмечается, что такие установки привлекут вторую половинку за считанные недели.