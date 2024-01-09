Общество 09 января 2024, 10:52 Life: 9 января необходимо воздержаться от ссор и не отказывать в помощи нуждающимся

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Степанов день отмечают православные сегодня, 9 января. Какие традиции скрываются за этим праздником, рассказал Life.

В эту дату девушки сливали воду из сосудов в «чашу пагубную». Таким образом они «хоронили» свои печали. Пастухи же в такой день договаривались с крестьянами на выпас скота.

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Продолжаются и Рождественские святки, а вместе с ними — запрет на рыбалку и охоту. Кроме того, в этот период лучше воздержаться от ссор и не отказывать в помощи нуждающимся.